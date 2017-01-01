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Европа требует наказания за применение химоружия в Сирии

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В годовщину химической атаки на сирийский город Хан-Шейхун ФРГ, Франция, Великобритания и США возлагают на режим Асада и Россию ответственность за применение химоружия в Сирии.
Жертвы газовой атаки в сирийском Хан-Шейхуне в апреле 2017 года
Жертвы газовой атаки в сирийском Хан-Шейхуне в апреле 2017 года

В первую годовщину химической атаки на сирийский город  Хан-Шейхун Германия, Франция, Великобритания и США выразили решимость призвать к ответственности сирийского правителя Башара Асада.

"Мы не успокоимся, пока не добьемся справедливости для жертв этих ужасных нападений в Сирии", - говорится в совместном заявлении Хайко Маса, Жан-Ива Ле Дриана, Бориса Джонсона и Джона Салливана, распространенном в среду, 4 апреля.

Глав МИД  трех стран и исполняющий обязанности главы Госдепартамента США осудили любое применение химического оружия. "Мы полны решимости добиться привлечения к суду всех, кто ответственен за применение (химического оружия)", - говорится в заявлении. При этом четыре политика обвиняют Башара Асада в этом преступлении.

Кроме того, главы МИД обвинил Россию в том, что она не выполнила свои обязательства, после того как  Москва в 2013 году пообещала добиться того, чтобы режим Асада уничтожил все имевшееся у него химическое оружие. После этого эксперты, назначенные Советом Безопасности ООН, собрали доказательства четырех химических атак, совершенных в Сирии правящим режимом, говорится в документе.

Вместо того чтобы действовать, Россия воспрепятствовала продолжению расследований.

В результате химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в начале апреля 2017 года погибли более 80 человек, в том числе 30 детей, и пострадали более 550 человек.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Сирия, Башар Аль-Асад, Асад, химическое оружие, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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