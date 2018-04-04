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В России суд решил депортировать в Украину сепаратиста ДНР

Комментариев: 1
Николай Трегуб воевал против украинских военных. Получил ранение в Донецком аэропорту. После лечения выехал в Россию, где его обвинили в нарушении миграционного законодательства.
Николай Трегуб
Николай Трегуб
Миротворец

Россия намерена депортировать в Украину сепаратиcта ДНР Николая Трегуба. Такое решение принял Московский областной суд, сообщает Радио Свобода.

"Николай Трегуб родился в 1989 году в Жмеринке Винницкой области. На него собрано большое досье на сайте Миротворец. В 2014 году Трегуб воевал в Славянске на стороне террористов. Был в группировке Спарта под командованием Моторолы, получил ранение в Донецком аэропорту. После лечения выехал в Россию", – говорится в сообщении.

Московский облсуд принял решение оставить в силе постановление о депортации Николая Трегуба. Причиной стало нарушение миграционного законодательства России. Но решение суда не гарантирует, что его депортируют в Украину, считает инициатор создания Миротворца, народный депутат Антон Геращенко.

"Мы приветствуем такие решения российских судов, ждем скорейшего возвращения как можно большего количества украинских граждан, которые совершили преступления против Украины. Здесь их ждёт справедливый суд", – сказал Геращенко.

Он напомнил, что такие решения и ранее выносились российскими судами первых инстанций,но дальше дело не шло.

"Затем представители сообщества украинских террористов и боевиков, которые окопались в России, устраивали акции, и апелляционные суды такие решения отменяли. На сегодня по Николаю Трегубу решение принято пока только судом первой инстанции. Оно должно быть подтверждено апелляционным, и мы бы хотели, чтобы это было системой", – добавил Геращенко.

В свою очередь российские СМИ представляют Николая Трегуба как "ополченца" и требуют для него статус политического беженца. Нагнетается обстановка тем, что российские масс-медиа постоянно пишут, что в Украине Трегуба ждут пытки и неминуемая смерть.

Ранее брат Николая Трегуба уже был осужден в Украине на девять лет заключения за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Напомним, бойцы Нацгвардии задержали сепаратиста ДНР с российским паспортом

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Теги: Россия, Украина, суд, депортация, сепаратисты, Геращенко, ДНР, ДНР новости сегодня, ДНР новости, Антон Геращенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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PereZX    04.04.2018, 22:02
Оценка:  0
PereZX
Россия даже своих нациков депортирует?
Использованный материал не интересен?
Ruspidor    04.04.2018, 21:57
Оценка:  +1
Ruspidor
У-ха-ха-ха... Разминай свинктер кулаком, чем уже - тем больнее, теперь это таоё жизненное кредо... О смазке даже не мечтай...
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