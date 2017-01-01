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Франция продлила контроль на своих границах

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Gроверки на французских границах продолжаются с 2015 года, когда в Париже произошел ряд крупных терактов, в результате которых погибли 130 человек.
Проверка автомобилей на французской границе
Проверка автомобилей на французской границе

Франция продлевает контроль на своих государственных границах с другими странами Шенгенской зоны до конца октября 2018 года в связи с террористической угрозой. Об этом в среду, 4 апреля, сообщили в Еврокомиссии.

Отмечается, что проверки на французских границах продолжаются с 2015 года, когда в Париже произошел ряд крупных терактов, в результате которых погибли 130 человек.

Текущий срок введенного на границах Франции контроля должен был завершиться 30 апреля 2018 года. Отмечается, что в отличие от временных внедрений пограничного контроля в Шенгенской зоне из-за массового наплыва беженцев или иным причинам, контроль, связанный с вопросами безопасности, не требует формального разрешения Европейской комиссии.

Ранее сообщалось, что ЕС утвердил новые правила проверки на границе. Согласно нововведениям, пограничники будут регистрировать въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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Теги: Шенген, Франция, Евросоюз, граница, Еврокомиссия, шенгенская зона
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Источник: korrespondent.net

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