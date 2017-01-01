ОЗХО не поддержала идею РФ о новом расследовании дела Скрипаля

Шесть стран поддержали Россию на голосовании по новому расследованию дела Скрипаля, 15 выступили против. Представители еще 17 стран воздержались.

Специалисты ОЗХО на месте отравления российского шпиона Сергея Скрипаля в британский Солсбери Getty Images

В исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отклонили предложение России по новому расследованию дела об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщат The Guardian

По данным газеты, шесть стран поддержали Россию на голосовании, 15 выступили против. Представители еще 17 стран воздержались.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок.

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