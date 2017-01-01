США призвали другие страны оказать давление на РФ
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс призвала мировое сообщество усилить давление на РФ, чтобы изменить поведение руководства страны.
"Никто не был жестче с Россией, чем действующий президент США. Другие страны могут делать больше и должны делать больше… Мы выслали 60 российских сотрудников разведки, другие страны выслали 4-5 человек. Мы определенно считаем, что другие страны могут сделать больше и оказать давление на Россию, чтобы изменить ее поведение", – сказала она.
США могут заменить высланных дипломатов РФ новыми
США могут заменить высланных дипломатов РФ новыми
Напомним, США, Канада, Украина, Норвегия и еще ряд 16 стран Евросоюза 26 марта приняли решение о высылке российских дипломатов после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент