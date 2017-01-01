США призвали другие страны оказать давление на РФ

США могут заменить высланных дипломатов РФ новыми

"Никто не был жестче с Россией, чем действующий президент США. Другие страны могут делать больше и должны делать больше… Мы выслали 60 российских сотрудников разведки, другие страны выслали 4-5 человек. Мы определенно считаем, что другие страны могут сделать больше и оказать давление на Россию, чтобы изменить ее поведение", – сказала она.