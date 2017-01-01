Столтенберг пообещал укрепление НАТО

Североатлантический альянс примет меры по усилению своих возможностей сдерживания и обороны. Такие шаги необходимы для обеспечения стабильности и борьбы с терроризмом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет меры по усилению своих возможностей сдерживания и обороны. Об этом он сказал в ходе визита в Канаду, передает РИА Новости

"За последние несколько лет мир стал более нестабильным и непредсказуемым. И НАТО отреагировала решительно. На июльском саммите мы предпримем следующие шаги. Для последующего укрепления сдерживания и обороны", – сказал Столтенберг.

Генсек альянса добавил, что такие шаги также необходимы для обеспечения стабильности, борьбы с терроризмом за пределами границ НАТО.

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