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Столтенберг пообещал укрепление НАТО

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Североатлантический альянс примет меры по усилению своих возможностей сдерживания и обороны. Такие шаги необходимы для обеспечения стабильности и борьбы с терроризмом.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет меры по усилению своих возможностей сдерживания и обороны. Об этом он сказал в ходе визита в Канаду, передает РИА Новости.
 
"За последние несколько лет мир стал более нестабильным и непредсказуемым. И НАТО отреагировала решительно. На июльском саммите мы предпримем следующие шаги. Для последующего укрепления сдерживания и обороны", – сказал Столтенберг.
 
Генсек альянса добавил, что такие шаги также необходимы для обеспечения стабильности, борьбы с терроризмом за пределами границ НАТО.
 
Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Украина в ближайшие десять лет планирует стать членом НАТО.

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Теги: НАТО, генсек, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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