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Трамп поручил разместить Нацгвардию на границе с Мексикой

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Предотвращение проникновения в США нелегальных иммигрантов с территории Мексики было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.
Войска Нацгвардии США
Войска Нацгвардии США
АР
 
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором распорядился направить Национальную гвардию для охраны границы с Мексикой. Документ опубликовал Белый дом.
 
В меморандуме говорится, что министр обороны должен помочь МВД в охране южной границы для предотвращения "потока смертельных наркотиков и другой контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегалов в нашу страну".
 
"Министр обороны должен потребовать использование личного состава Национальной гвардии в выполнении этой миссии", – отмечается в документе.

Президент Мексики не поедет в США из-за ссоры с Трампом
 

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Теги: США, граница, Мексика, стена, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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