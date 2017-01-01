Трамп поручил разместить Нацгвардию на границе с Мексикой
Предотвращение проникновения в США нелегальных иммигрантов с территории Мексики было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.
В меморандуме говорится, что министр обороны должен помочь МВД в охране южной границы для предотвращения "потока смертельных наркотиков и другой контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегалов в нашу страну".
"Министр обороны должен потребовать использование личного состава Национальной гвардии в выполнении этой миссии", – отмечается в документе.
Президент Мексики не поедет в США из-за ссоры с Трампом
Президент Мексики не поедет в США из-за ссоры с Трампом
Напомним, ранее Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике.
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