Дело Скрипаля: ОЗХО готовит результаты экспертизы

Организация по запрещению химического оружия на следующей неделе представит результаты экспертизы вещества, которым отравили Скрипалей.

Сотрудники совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили Великобританию и собрали образцы токсичного вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Результатов экспертизы следует ожидать в начале следующей недели, сообщает пресс-служба ООН.

Эксперты ОЗХО получили образцы медицинских анализов обеих жертв и полицейского, который мог оказаться под воздействием яда.

"Эти образцы были запечатаны и доставлены в лабораторию ОЗХО 23 марта. Образцы были разделены в присутствии эксперта из Соединенного Королевства, ему предоставили часть каждого образца", – сообщил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Великобритания заявила о своем желании сделать весь процесс как можно более прозрачным и поделиться результатами расследования с другими странами-членами ОЗХО.

О результатах ОЗХО сообщат в отчете, его копия будет передана Великобритании.

Напомним, на заседании в Гааге ОЗХО отклонила предложение России о совместном расследовании.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.



Скрипаль отравили после получения доступа к счету - СМИ

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок.

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