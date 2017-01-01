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Дело Скрипаля: ОЗХО готовит результаты экспертизы

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Организация по запрещению химического оружия на следующей неделе представит результаты экспертизы вещества, которым отравили Скрипалей.
Эксперты по химическому оружию
Эксперты по химическому оружию

Сотрудники совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили Великобританию и собрали образцы токсичного вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Результатов экспертизы следует ожидать в начале следующей недели, сообщает пресс-служба ООН.

Эксперты ОЗХО получили образцы медицинских анализов обеих жертв и полицейского, который мог оказаться под воздействием яда.

"Эти образцы были запечатаны и доставлены в лабораторию ОЗХО 23 марта. Образцы были разделены в присутствии эксперта из Соединенного Королевства, ему предоставили часть каждого образца", – сообщил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Великобритания заявила о своем желании сделать весь процесс как можно более прозрачным и поделиться результатами расследования с другими странами-членами ОЗХО.

О результатах ОЗХО сообщат в отчете, его копия будет передана Великобритании.

Напомним, на заседании в Гааге ОЗХО отклонила предложение России о совместном расследовании.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Скрипаль отравили после получения доступа к счету - СМИ

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Теги: ООН, Великобритания, химическое оружие, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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