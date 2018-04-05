"Крымский сценарий" в Балтии не пройдет - Столтенберг

Если на какое-то из балтийских государств будет совершено нападение, многонациональные батальоны НАТО, находящиеся там, немедленно отреагируют.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присутствие в странах Балтии боевых батальонов НАТО полностью исключает возможность повторения в регионе "крымского сценария". Об этом он заявил во время пребывания в Оттаве, сообщает в четверг, 5 апреля, Укринформ.

Он отметил, что присутствие военных сил НАТО гарантирует безопасность региона.

"Что-либо подобное на то, что случилось в украинском Крыму или в восточной Украине, не может произойти в государствах Балтики, поскольку там присутствует НАТО, предоставляя гарантии безопасности и мощное сдерживание", - сказал Столтенберг.

По его словам, если на какое-то из балтийских государств все же будет совершено нападение, "НАТО немедленно отреагирует, поскольку уже развернуло свои силы".

Он также отметил Канаду за её готовность возглавить многонациональный батальон, дислоцированный в Латвии.

"Важность присутствия канадских подразделений в Латвии и американских в Польше частично заключается в том, что они – профессиональные, хорошо обученные и оборудованные, но частично в том, что это посылает очень мощный сигнал трансатлантического единства. НАТО – настоящий трансатлантический союз", - отметил Генсек.

Напомним: во время саммита НАТО в 2016-ом году Канада согласилась послать свои войска вместе с техникой в Латвию и возглавить многонациональный батальон, который сейчас находится в Прибалтике с целью сдерживания возможной российской агрессии. В батальон вошли также США, Германия и Великобритания, которые развернули свои войска к другим приграничным с Россией государствам-членам Североатлантического альянса.

Как сообщалось, на днях была достигнута договоренность, согласно которой США выделят дополнительную военную помощь странам Балтии на $170 млн.

Напомним, в декабре 2017 года Эстония получила ракеты Javelin на $33 млн.

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