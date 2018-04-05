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"Крымский сценарий" в Балтии не пройдет - Столтенберг

Комментариев: 6
Если на какое-то из балтийских государств будет совершено нападение, многонациональные батальоны НАТО, находящиеся там, немедленно отреагируют.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присутствие в странах Балтии боевых батальонов НАТО полностью исключает возможность повторения в регионе "крымского сценария". Об этом он заявил во время пребывания в Оттаве, сообщает в четверг, 5 апреля, Укринформ.

Он отметил, что присутствие военных сил НАТО гарантирует безопасность региона.

"Что-либо подобное на то, что случилось в украинском Крыму или в восточной Украине, не может произойти в государствах Балтики, поскольку там присутствует НАТО, предоставляя гарантии безопасности и мощное сдерживание", - сказал Столтенберг.

По его словам, если на какое-то из балтийских государств все же будет совершено нападение, "НАТО немедленно отреагирует, поскольку уже развернуло свои силы".

Он также отметил Канаду за её готовность возглавить многонациональный батальон, дислоцированный в Латвии.

"Важность присутствия канадских подразделений в Латвии и американских в Польше частично заключается в том, что они – профессиональные, хорошо обученные и оборудованные, но частично в том, что это посылает очень мощный сигнал трансатлантического единства. НАТО – настоящий трансатлантический союз", - отметил Генсек.

Напомним: во время саммита НАТО в 2016-ом году Канада согласилась послать свои войска вместе с техникой в Латвию и возглавить многонациональный батальон, который сейчас находится в Прибалтике с целью сдерживания возможной российской агрессии. В батальон вошли также США, Германия и Великобритания, которые развернули свои войска к другим приграничным с Россией государствам-членам Североатлантического альянса.

Как сообщалось, на днях была достигнута договоренность, согласно которой США выделят дополнительную военную помощь странам Балтии на $170 млн.

Напомним, в декабре 2017 года Эстония получила ракеты Javelin на $33 млн

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Теги: НАТО, Канада, Йенс Столтенберг, страны Балтии, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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мармизасвiдомого    05.04.2018, 08:47
Оценка:  0
мармизасвiдомого
Пусть теперь проведут референдум о присоединении к штатам в этих населенных пунктах балтии где дислацируются зеленые челы нато.
Шкиряк_и_Зорян    05.04.2018, 08:33
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
А почему он не пояснил, нужен ли вообще в Прибалтике "Крымский сценарий"?
Глод    05.04.2018, 08:20
Оценка:  0
Глод
На НАТО Путин не полезет. Он хоть и Х****, но не дурак.
Fgfn    05.04.2018, 08:18
Оценка:  +1
Fgfn
Кому нужна эта Балтия? Кому нужна спивающаяся Литва, вышедшая на первое место по потреблению алкоголя? Кому нужна обезлюдневшая нищая Латвия, половина жителей которой уехала на заработки, и возвращаться не собирается, потому что дома делать нечего?
Глод    05.04.2018, 08:24
Оценка:  -1
Глод
Почему тогда россияне недвижимость в Латвии скупают?
Шкиряк_и_Зорян    05.04.2018, 08:37
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Потому, что дёшево и там существует финансовый ценз на получение гражданства. То есть, вложив (конкретно в Латвию) 400 тыс.евро в виде покупки недвижимости, можно стать гражданином ЕС. Поэтому туда и лезут - это самый дешёвый путь, ведь как известно патриотизм всех "младоевропейцев" весьма недорог.
Глод    05.04.2018, 08:28
Оценка:  0
Глод
А эстонцы даже голосуют через интернет - вот до чего там техника дошла!
Fgfn    05.04.2018, 08:44
Оценка:  0
Fgfn
Это да, есть такое. Эстония - самая развитая страна Балтии, но всё равно, на фоне таких монстров, как Ленинград с его двумя миллионами человек, миллионная Эстония выглядит как-то бледновато...
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