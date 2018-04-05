Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Судей РФ обвиняют в причастности к аннексии Крыма

Комментариев: 2
Конституционный суд Российской Федерации создал предпосылки к аннексии Крыма, заявили в международной европейской судейской организации.
Судьи КС РФ обвиняются в создании предпосылок для аннексии Крыма
Судьи КС РФ обвиняются в создании предпосылок для аннексии Крыма
Александр Коряков / Коммерсантъ

Судьи КС РФ должны быть привлечены к ответственности за создание предпосылок для аннексии Крыма. К такому мнению пришли в Ассоциации конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов (BBCJ). Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает Украинская правда.

В декларации подчеркивается, что BBCJ проинформирована, что 6 марта 2018 Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против судей Конституционного Суда РФ за их участие в осуществлении агрессии против Украины.

Также в документе отмечается Постановление парламента Грузии о грубом нарушении прав человека на оккупированных РФ территориях Абхазии и Южной Осетии.

Кроме этого, Ассоциация приняла во внимание Декларацию парламента Молдовы об отзыве российских военных сил с территории страны.

На основе принципов, провозглашенных в Декларации о создании BBCJ, подчеркивается, что оккупация РФ территорий Украины, Грузии и Молдовы является серьезным нарушением международного права и актом агрессии, который неоднократно осуждали Генассамблея ООН и ПАСЕ.

BBCJ в этой декларации подтверждает общую Батумскую резолюцию, в которой судьи КС РФ обвиняются в создании предпосылок для аннексии Крыма.

"Не существует более дискриминационного решения, чем использование конституционного правосудия для внутренней легализации серьезных нарушений международного права", - отмечает Ассоциация.

Подчеркивается, что неотвратимость ответственности за агрессию является необходимым условием для обеспечения международного мира и безопасности и предотвращения международных преступлений.

"BBCJ поддерживает позицию Украины, Молдовы и Грузии относительно осуждения агрессии РФ и нарушения прав человека на оккупированных территориях", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Киев завел дела на судей Конституционного суда РФ.

Напомним, в марте 2014 года Конституционный суд РФ признал законным договор о присоединении Крыма к России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, суд, Конституционный суд, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Шкиряк_и_Зорян    05.04.2018, 08:31
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
В "Миротворец" их! Вот тогда то они почувствуют почём фунт лиха!
skygravity    05.04.2018, 08:38
Оценка:  0
skygravity
ну ты в натуре шкирян зоряк...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь