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Россия имела мотив и возможность для отравления Скрипаля - Джонсон

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Российская Федерация изучала методы транспортировки химического оружия, имела в распоряжении яд Новичок, которым был отравлен экс-шпион, и была заинтересована в его смерти.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон
АР

Россия создала небольшое количество газа Новичок и имела мотив для отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом в среду, 4 апреля, заявил Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

"Ученые британской лаборатории Порт-Даун установили, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как Новичок", - говорится в сообщении.

По словам Джонсона, РФ исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, вероятно, для убийств. В рамках этой программы в России произвели и хранили небольшое количество газа Новичок.

"У России был мотив для ориентации на Сергея Скрипаля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал цель России в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля, которая, по его мнению, заключается в преследовании и запугивании инакомыслящих и повстанцев против власти РФ. Перед этим Джонсон заявлял, что Путин мог лично приказать применить химоружие в Британии.

 

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Теги: Россия, Борис Джонсон, химическое оружие, агрессия России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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