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Экс-президент Бразилии сел в тюрьму почти на 10 лет за коррупцию

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Суд над бывшим президентом вызвал такой резонанс в обществе, что его показывали по телевидению в прямом эфире. Суд вынес приговор еще в прошлом году, однако с тех пор рассматривалась апелляция адвокатов.
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва

Бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силва посадят в тюрьму. Такое решение было принято большинством членов Верховного суда Бразилии в среду, 4 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за помещение его в тюрьму отдали свои голоса шесть судей из 11, то есть большинство. Против высказались пятеро.

Трансляция голосования велась в прямом эфире в интернете. Голоса разделились поровну - пять на пять. Решающим стал голос председателя суда Кармен Лусии, которая проголосовала за отказ адвокатам Лулы в апелляции на возможное помещение его в тюрьму.

Напомним, в сентябре 2017 года генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано заявил, что бывшие президенты Луис Инасиу Луле да Силва и Дилма Роуссефф совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras. Их обвинили в коррупции и отмывании денежных средств.

Как сообщалось, экс-президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва был задержан полицией в рамках антикоррупционного расследования в 2016 году.

Позже суд приговорил бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву к 9,5 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции. Однако адвокаты Да Силвы подали апелляцию на решение суда. До ее рассмотрения бывший президент находился на свободе.

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Теги: коррупция, суд, Бразилия, апелляция
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Комментариев (3)
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Шкиряк_и_Зорян    05.04.2018, 10:12
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Когда же у нас наступит сей момент истины?
ViperUAX    05.04.2018, 09:53
Оценка:  0
ViperUAX
Карамельному Гетьману на заметку...
ViperUAX    05.04.2018, 09:53
Оценка:  0
ViperUAX
Карамельному Гетьману на заметку...
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