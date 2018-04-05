Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Главу криптовалютной биржи в Южной Корее задержали за мошенничество

Комментариев: 0
Пока биржа продолжает свою работу в обычном режиме.
Прокуратура подозревает, что были в хищения криптовалюты клиентов
Прокуратура подозревает, что были в хищения криптовалюты клиентов
cryptofeed.ru

В Южной Корее по обвинению в мошенничестве задержан глава одной из крупнейших местных криптовалютных бирж Coinnest Ким Ик Хван и один из его сотрудников.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на сообщения южнокорейских СМИ.

Читай также: Украинский хакер украл более $ 1 млрд из банков РФ

Прокуратура подозревает руководителя и сотрудника биржи в хищениях криптовалюты клиентов и требует их ареста.

По сведениям СМИ, это первое в Южной Корее задержание руководителя компании, связанной с обращением криптовалюты.

В настоящее время биржа продолжает свою работу в прежнем режиме.

Как сообщалось 29 мая, мошенники заработали почти $30000 на сбое Telegram.

Поделись:
Теги: криптовалюта, Южная Корея, биржа, деньгиаролина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь