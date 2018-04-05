Главу криптовалютной биржи в Южной Корее задержали за мошенничество

Пока биржа продолжает свою работу в обычном режиме.

Прокуратура подозревает, что были в хищения криптовалюты клиентов cryptofeed.ru

В Южной Корее по обвинению в мошенничестве задержан глава одной из крупнейших местных криптовалютных бирж Coinnest Ким Ик Хван и один из его сотрудников.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на сообщения южнокорейских СМИ.

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Прокуратура подозревает руководителя и сотрудника биржи в хищениях криптовалюты клиентов и требует их ареста.

По сведениям СМИ, это первое в Южной Корее задержание руководителя компании, связанной с обращением криптовалюты.

В настоящее время биржа продолжает свою работу в прежнем режиме.

Как сообщалось 29 мая, мошенники заработали почти $30000 на сбое Telegram.