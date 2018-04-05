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Более половины россиян плохо относятся к Британии

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К Великобритании большинство жителей РФ относятся плохо (скорее плохо - 32%, очень плохо - 19%). В то же время о хорошем отношении к этой стране рассказали 25% опрошенных Левада-центром.
В России стали плохо относиться к Великобритании
В России стали плохо относиться к Великобритании
gettyimages.com

Около 51% россиян сейчас плохо относятся к Великобритании, и только 9% считают обоснованными обвинения Лондона в адрес Москвы, выдвинутые в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, передает в четверг, 5 апреля, РБК.

Согласно соцопросу, большинство россиян - 81% - в той или иной степени осведомлены о "деле Скрипаля", из них 9% внимательно следят за этой темой, а 37% наслышаны. Лишь около 20% впервые услышали о скандале в Солсбери во время опроса.

Социсследование показало, что из тех, кто слышал о "деле Скрипаля", всего 9% считают обоснованными западные утверждения о причастности России к отравлению, 31% признали эти обвинения скорее необоснованными, еще 41% считают их абсолютно необоснованными.

"К Великобритании большинство респондентов относятся плохо (скорее плохо - 32%, очень плохо - 19%). Только 1% опрошенных рассказали об очень хорошем отношении к этой стране, еще 24% выразили скорее хорошее отношение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество положительно настроенных к Украине россиян увеличилось.

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Теги: Россия, Британия, соцопросы, опрос, россияне, отравление, Великобритания, опросы, соцопрос, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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