Рыбку обвинили в изнасиловании и организации проституции - СМИ

Рыбке, ее сутенеру Алексу Лесли и еще семерым людям инкриминируют нелегальные секс-тренинги, организацию проституции и изнасилование.

Представительница эскорт-услуг Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), прославившаяся шантажом высокопоставленных лиц и секс-скандалом с российским депутатом Олегом Дерипаской, рискует остаться в тайской тюрьме на 20 лет.

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В Паттайе Рыбку и ее наставника-сутенера Алекса Лесли (Александра Кириллова), а также еще восемь человек обвиняют в проведении нелегального секс-тренинга, организации проституции и в изнасиловании. Об этом сообщают РИА Новости.

Одного из участников команды Рыбки, которого должны были депортировать из Таиланда еще 5 марта, иммиграционная полиция передала уголовной.

Рыбку, Лесли, и еще семерых фигурантов дела собираются судить 17 апреля. Но адвокат Вашукевич попросил перенести слушание на более ранние даты, так как "сутенер" и его подопечная хотят признать вину, по примеру троих своих сообщников, получивших небольшие штрафы и условные сроки.

По словам адвоката, заседание может состоятся уже 11 апреля. Однако если появится уголовное дело об изнасиловании и проституции, отделаться быстрой депортацией на родину Рыбке и Лесли не удастся, даже если приговор в деле о нелегальном бизнесе окажется мягким. СМИ сообщает, что Рыбку может ожидать до 20 лет тюрьмы.

Статья об изнасиловании УК Таиланда предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком от четырех до двадцати лет и денежный штраф в размере от восьми до сорока тысяч таиландских бат (270 – 1300 долларов).

Организация проституции, а точнее предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, — карается тюремным сроком от года до десяти лет и штрафом от двух до двадцати тысяч таиландских бат (70 – 700 долларов).

Напомним, в конце февраля Настю Рыбку задержали в Таиланде вместе с еще девятью россиянами. Все они незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.

Настя Рыбка и Алекс Лесли попросили политического убежища с США, однако в Штатах им отказали.