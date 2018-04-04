Российский хакер пытался сбежать из зала суда в США

Мужчина вел себя вызывающе, оказывал физическое сопротивление и даже попытался сбежать. Не получилось.

Мужчина пытался сбежать, поэтому на него пришлось надеть наручники Getty Images

Перед началом судебного заседания по избрании меры пресечения российский хакер Евгений Никулин пытался сбежать. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает Bloomberg.

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После экстрадиции из Чехии в США Никулину назначили медицинскую экспертизу. По словам прокурора, мужчина вел себя вызывающе, оказывал физическое сопротивление и даже попытался сбежать.

Поэтому на заседании федерального суда 4 апреля Никулин находился в наручниках. Следующее заседание было перенесено на конец апреля.

Ранее сообщалось, что Чехия выдала США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках. Американская компания LinkedIn сообщила, что арест в Чехии гражданина РФ имеет отношение к расследованию дела о кибернападении на LinkedIn в 2012 году.