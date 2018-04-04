Российский хакер пытался сбежать из зала суда в США
Перед началом судебного заседания по избрании меры пресечения российский хакер Евгений Никулин пытался сбежать. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает Bloomberg.
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После экстрадиции из Чехии в США Никулину назначили медицинскую экспертизу. По словам прокурора, мужчина вел себя вызывающе, оказывал физическое сопротивление и даже попытался сбежать.
Поэтому на заседании федерального суда 4 апреля Никулин находился в наручниках. Следующее заседание было перенесено на конец апреля.
Ранее сообщалось, что Чехия выдала США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках. Американская компания LinkedIn сообщила, что арест в Чехии гражданина РФ имеет отношение к расследованию дела о кибернападении на LinkedIn в 2012 году.