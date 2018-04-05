Лавров: Cтранам, выславшим дипломатов РФ, "выкрутили руки"

Глава МИД РФ утверждает, что Запад организует грубые политические провокации для демонизации России.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что многим странам, выславшим российских дипломатов, якобы “выкрутили руки“. Россия, которая смеет аннексировать территории соседних государств, ведет гибридную войну на востоке Украины, бомбит мирных жителей в Сирии заявляет, о “глумлении“ Запада над международным правом. По словам Лаврова, для дальнейшей “демонизации“ России Западом организуются грубые политические провокации.

Об этом заявил российский министр на Московской конференции по безопасности, передает ТАСС.

“Дело Скрипаля стало вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и других государств, которым просто-напросто выкрутили руки“, - сказал Лавров.

Он отметил, что по делу об отравлении Скрипаля Россия будет настаивать на открытом расследовании.

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“Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой мы давно не видели. Продолжим адекватно реагировать на таки шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия“, - отметил Лавров.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что странам Запада не удастся игнорировать вопросы, заданные Москвой на основе этой конвенции.

Напомним, Россия 30 марта объявила о высылке дипломатов стран, решивших выдворить российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великоблитании российского экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.