Филиппины закрыли для туристов самый популярный курорт

Предполагается, что остров будет недоступным для посещения в течение шести месяцев. За это время филиппинские власти хотят восстановить его экологию.

Президент Филиппин Родриго Дутерте закрыл для туристов остров Боракай - один из самых популярных местных курортов, сообщает в четверг, 5 апреля, The Guardian.

Дутерте обвинил местные отели в том, что они сбрасывают отходы прямо в море и превратили Боракай в "выгребную яму".

Департаменты окружающей среды и природных ресурсов, туризма и внутренних дел планируют за время, пока Боракай будет закрыт для туристов, снести незаконные постройки, отремонтировать системы дренажа и канализации и предпринять другие меры по восстановлению инфраструктуры и экологии острова.

Боракай ежегодно посещают два миллиона туристов. На острове работают 500 отелей, которые обслуживают 17 тысяч работников. Еще 11 тысяч человек заняты строительством новой инфраструктуры.

В 2016 году американский журнал Conde Nast Traveler признал Боракай лучшим островом для отдыха. Кроме того, белый пляж острова Боракай вошел в ТОП-25 самых красивых пляжей мира по версии туристического портала Tripadvisor.

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