В Германии нашли возможного участника убийств в Бабьем Яре

Подозреваемый в возрасте 96 лет проживает в округе Швальм-Эдер и мог проходить службу в дивизии Ваффен-СС, которая принимала участие в убийствах евреев, цыган и советских военных в Бабьем Яре в Киеве в 1941 году.

В Германии прокуратура города Кассель начала проверку по поводу возможной причастности 96-летнего гражданина ФРГ к убийству евреев, цыган и советских военнопленных в Бабьем Яре в Киеве в 1941 году. Об этом сообщил представитель городской прокуратуры.

Отмечено, что подозреваемый проживает в округе Швальм-Эдер (между Франкфуртом-на-Майне и Ганновером) и мог проходить службу в дивизии Ваффен-СС, которая принимала участие в преступлении в Бабьем Яре.

Отмечается, что немецкая прокуратура заинтересовалась предполагаемым бывшим эсэсовцем после обращения израильского Центра Симона Визенталя, который установил его причастность к преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Германии идентифицировали двух человек, которые, вероятно, причастны к преступлениям нацистов времен Третьего рейха, в частности, к расстрелам в Бабьем Яре в 1941 году.

Источник: Русская служба DW

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