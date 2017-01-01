В Румынии автобус упал в реку, есть жертвы
В Румынии в ночь на четверг, 5 апреля, микроавтобус с десятью людьми в салоне упал в реку. Одной женщине удалось выбраться, остальные погибли. Об этом сообщает Romania TV.
Автобус упал в реку Быстрица на северо-востоке страны. В качестве предварительной причины называют пробитую шину. Глубина реки в месте падения микроавтобуса составляла семь метров.
На место происшествия сразу выехали несколько спасательных команд.
Женщина, которой удалось выбраться из микроавтобуса, оставалась в сознании, когда ее нашли спасатели и отправили в больницу.
Спасателям сначала удалось извлечь из воды тела семерых пассажиров, двух считали пропавшими без вести. Однако позже спасатели нашли и их.
Всем погибшим было от 17 до 45 лет.
Отмечается, что микроавтобус не предназначался для перевозки пассажиров, в нем были установлены импровизированные лавки. В нем перевозили работников местного лесного хозяйства.
Cмотрите фотогалерею: В Румынии автобус упал в реку, есть жертвы
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