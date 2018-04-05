В центре Москвы обнаружили надгробия XVI века

На месте разрушенного после 1918 года Златоустовского монастыря, кроме 23 белокаменных надгробий, были найдены фрагменты чайника XVII века и сосуды из белой глины XVIII века.

Всего в Москве были найдены 23 фрагмента надгробий XVI-XVII веков mos.ru

В центре Москвы на месте разрушенного после 1918 года Златоустовского монастыря археологи нашли надгробия XVI-XVII веков. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает пресс-служба мэра российской столицы.

Отмечено, что, кроме белокаменных надгробий, были найдены фрагменты чайника XVII века и сосуды из белой глины XVIII века. Находки были сделаны при перекладке коммуникаций у дома 5, строения 1 в Малом Златоустинском переулке, где до его разрушения в 1930 году располагался старейший в городе Златоустовский монастырь (основан в XIV веке).

"С 23 найденных надгробий 16 сохранились фрагментарно, также найдены четыре саркофага и три крышки от них. На 12 находках были обнаружены записи, причем пять надгробий использовали в кладке зданий монастыря", - говорится в сообщении.

Археологические находки власти Москвы планируют выставить под открытым небом в формате лапидария (музей старинной письменности, сохранившейся на камнях, плитах и надгробиях).

Ранее сообщалось, что в Египте на знаменитом плато Гиза близ Каира обнаружена гробница возрастом 4,4 тысячи лет.