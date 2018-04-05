В России разбился вертолет

В Шпаковском районе Ставропольского края произошло падение вертолета Ми-2 сельхозавиации, в результате чего пострадал один человек - пилот воздушного судна, заявили в МЧС России.

В России в Ставропольском крае в нескольких километрах от станицы Новомарьевской потерпел крушение вертолет Ми-2. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает rg.ru.

По предварительным данным ГУ МЧС региона, на борту находился пилот, он выжил.

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“В восьми километрах к западу от станицы Новомарьевской, в сторону станицы Филимоновская, произошло падение вертолета Ми-2 сельхозавиации. Пострадал один человек“, - сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ставрополе Олег Дегтярев.

Сейчас на месте аварии работают спасатели. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

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Напомним, 4 апреля в США крупнейший военный вертолет морского флота упал во время учебной миссии в Южной Калифорнии, в результате чего все четыре члена экипажа погибли.