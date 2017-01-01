Виктория Скрипаль передала СМИ запись разговора с сестрой

Журналисты российского телеканала отметили, что не могут подтвердить подлинность записи.

Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, отравленная вместе с отцом в Солсбери, скоро выпишется из больницы. Об этом стало известно из ее разговора с двоюродной сестрой Викторией, обнародованного на одном из российских телеканалов.

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Как сообщили ведущие телепрограммы, двоюродная сестра Юлии сама передала эту запись журналистам. Однако журналисты отметили, что не могут подтвердить подлинность записи.

Отвечая на вопрос, как себя чувствует Сергей Скрипаль, Юлия сказала, что у него все нормально и что он спит. Также девушка отметила, что “у всех здоровье нормальное и ни у кого непоправимых вещей нет“.

Звонок Юлии Скрипаль двоюродной сестре 0:00 / 14:45

Виктория Скрипаль выразила удивление, что звонок от сестры последовал на следующий день после того, как она заявила СМИ, что ей не дают общаться с Юлией. “Вы верите в совпадения? Я нет“, - сказала Скрипаль.

Сейчас двоюродная сестра Юлии пытается сделать визу в Великобританию, чтобы навестить родственников. “Завтра я поеду в посольство Великобритании узнать, что и как“, - поделилась Виктория Скрипаль.

Напомним, 30 марта СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль пришла в себя, может есть и разговаривать, и ее состояние стремительно улучшается. Сергей Скрипаль по-прежнему находится в реанимации.