Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Российские военные впервые получат танки с климат-контролем

Комментариев: 1
Военные в РФ считали кондиционер излишней роскошью и не заказывали танки с ними в принципе. И теперь "лед тронулся", заявили на Уралвагонзаводе.

Новая модификация танка Т-90М Прорыв-3, которую в этом году получат российские военные, будет оснащена климат-контролем. Об этом сообщает пресс-служба Уралвагонзавода (УВЗ) в четверг, 5 апреля.

"Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году", – говорится в сообщении.

Отмечатеся, что впервые систему кондиционирования получили танки Т-90С, поставленные в Алжир. Теперь такая система включена в штатную комплектацию танков Т-90М, которые получит Минобороны РФ.

"Проблема в том, что наши военные до последнего времени считали кондиционер излишней роскошью и не заказывали танки с ними в принципе. И вот, что называется, "лед тронулся", – в штатную комплектацию танка Т-90М официально включена система кондиционирования", – добавили на Уралвагонзаводе.

Танкостроители обещают, что кондиционер танка будет состоять из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключатся автономно.

"Благодаря этому в танке Т-90М всего в течение получаса после включения кондиционера становится так же комфортно, как и в любом обычном автомобиле", – утверждают танкостроители.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки танков Т-90 во Вьетнам. Техника будет отправлена заказчику в кредит. Речь идет о 64 танках, которые будут произведены на Уралвагонзаводе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, армия и вооружение, видео, кондиционеры, танки, бронетехника, военная техника, бронетанковый завод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
PereZX    05.04.2018, 16:26
Оценка:  +1
PereZX
На Донбасс передадут такие?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь