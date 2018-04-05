Российские военные впервые получат танки с климат-контролем

Военные в РФ считали кондиционер излишней роскошью и не заказывали танки с ними в принципе. И теперь "лед тронулся", заявили на Уралвагонзаводе.

Новая модификация танка Т-90М Прорыв-3, которую в этом году получат российские военные, будет оснащена климат-контролем. Об этом сообщает пресс-служба Уралвагонзавода (УВЗ) в четверг, 5 апреля.

"Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году", – говорится в сообщении.

Отмечатеся, что впервые систему кондиционирования получили танки Т-90С, поставленные в Алжир. Теперь такая система включена в штатную комплектацию танков Т-90М, которые получит Минобороны РФ.

"Проблема в том, что наши военные до последнего времени считали кондиционер излишней роскошью и не заказывали танки с ними в принципе. И вот, что называется, "лед тронулся", – в штатную комплектацию танка Т-90М официально включена система кондиционирования", – добавили на Уралвагонзаводе.

Танкостроители обещают, что кондиционер танка будет состоять из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключатся автономно.

"Благодаря этому в танке Т-90М всего в течение получаса после включения кондиционера становится так же комфортно, как и в любом обычном автомобиле", – утверждают танкостроители.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки танков Т-90 во Вьетнам. Техника будет отправлена заказчику в кредит. Речь идет о 64 танках, которые будут произведены на Уралвагонзаводе.

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