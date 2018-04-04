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Греция разместила семь тысяч военных на границе с Турцией

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Министр обороны страны распорядился о развертывании 3,5 тыс. военнослужащих на греческих оcтровах в Эгейском море и еще 3,5 тыс. бойцов ВС вдоль границы с Турцией во Фракии.
Военный корабль Греции в Эгейском море
Военный корабль Греции в Эгейском море
hurriyetdailynews.com

Греция переместила семь тысяч военных на острова Эгейского моря и в пограничную зону на востоке страны на фоне всплеска напряженности в отношениях с Турцией. Об этом заявил глава греческого Минобороны Панос Камменос, передает Greek Reporter.

В частности, греческий министр назвал Турцию "врагом, который продолжает провоцировать нас", и объявил, что распорядился о развертывании 3,5 тыс. военнослужащих на греческих оcтровах в Эгейском море и еще 3,5 тыс. бойцов ВС вдоль границы с Турцией во Фракии.

"Если у них (турок - ред.) есть мужество, пусть осмелятся бросить вызов хоть сантиметру (греческой - ред.) земли. Греки объединены, раздавят их", - предупредил Камменос в обращении к военным, находясь на восточном острове Икария.

Ранее сообщалось, что у берегов Греции утонули 16 мигрантов из Турции.

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Теги: Турция, Греция, граница, острова, море, военные, войска, Афины
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Источник: korrespondent.net

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