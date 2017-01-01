В Турции произошла стрельба в университете, есть жертвы
Cлужба безопасности университета Османгази задержала подозреваемого в совершении нападения. Им оказался преподаватель университета.
Четыре человека стали жертвами стрельбы, которая произошла в четверг, 5 апреля, в городе Эскишехир в университете Османгази на западе Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.
Инцидент произошел в здании педагогического факультета, среди погибших – его сотрудники. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Также служба безопасности задержала подозреваемого в совершении нападения. Им оказался преподаватель университета.
Ранее на этой произошла стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии. Местная жительница Насим Агдам ранила четверых человек, после чего застрелилась.
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