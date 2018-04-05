"Цинизм и кощунство": игрушки с мемориала Кемерово нашли в мусорнике

"Лучше бы отнесли в детдом" - в сети появилась фотография, на которой игрушки со стихийного мемориала детям, погибшим в Кемерово, выброшены в мусорный бак.

Большой резонанс в социальной сети Facebook вызвала опубликованная в среду, 4 апреля, фотография, где детские игрушки и цветы, возложенные к стихийному мемориалу жертв пожара в Кемерово, лежат в мусорном баке. Фото опубликовал пользователь Алексей Булдаков.

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Пользователи Facebook нашли этот поступок циничным и кощунственным. Предлагались самые разообразные варианты, что можно было сделать с этими игрушками. Некоторые пользователи предлагали сжечь, некоторые - отвезти на могилы погибших детей. Одна из пользовательниц сказала, что лучше бы эти игрушки отдали в детские дома.



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Нашлись и те, кто усомнились в подлинности фото и написали, что это фейк, однако никаких подтверждений этой версии на данный момент нет.

Обновление

В мэрии Кемерово опровергли информацию о снимках, сообщает Интерфакс.

“В интернете появились снимки мусорных контейнеров с игрушками и фотографиями с надписью “Кемерово, помним“, якобы расположенные в Кемерове. Эти снимки не соответствуют действительности. С первых дней появления стихийного мемориала жертвам пожара у ТЦ Зимняя вишня администрация города взяла под контроль его охрану и содержание“, - говорится в сообщении.

По данным мэрии, памятное место круглосуточно охраняется полицией, службами благоустройства, волонтерами и сотрудниками кемеровской епархии. Для поддержания порядка и соблюдения безопасности проводится уборка территории и увядших цветов.

В пресс-службе мэрии агентству уточнили, что на данный момент не решено, как именно поступят с мягкими игрушками.

Напомним, 28 марта было объявлено в России днем траура. При пожаре в торговом центре Зимняя вишня погиб 41 ребенок и 23 взрослых. По наиболее вероятной версии пожарных экспертов, возгорание в ТЦ началось с того, что кто-то поджег поролоновый кубик в сухом бассейне.