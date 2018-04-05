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В США разбился истребитель F-16, пилот погиб

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Авиакатастрофа истребител F-16 произошла утром в штате Невада. Пилот, имя которого не называют, был частью демонстрационной команды Thunderbirds.
Американский истребитель F-16
Американский истребитель F-16
U.S. Air Force

В США в районе авиабазы Неллис (штат Невада) потерпел крушение истребитель F-16 Fighting Falcon. Пилот погиб, сообщает телеканал Fox News в четверг, 5 апреля.

Инцидент произошел около 10:30 по местному времени. Пилот, имя которого не называют, был частью демонстрационной команды Thunderbirds.

В ВВС США заявили, что полет был тренировочным. Началась расследование причин инцидента.

Накануне на юге Калифорнии разбился крупнейший военный вертолет морского флота CH-53E Super Stallion. Тогда все четыре члена экипажа погибли.

Также на этой неделе в Джибути потерпел крушение штурмовик Harrier Корпуса морской пехоты США. Пилоту удалось спастись.

 

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Теги: авиакатастрофа, США, авиация, ВВС, авария, крушение, военные, истребитель, пилот, ВВС США, Авиабаза
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