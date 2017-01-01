Скрипаль рассказала о своем состоянии

Дочь Скрипаля поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе с отцом после отравления.

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала подробности о своем состоянии после отравления в Солсбери. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в четверг, 5 апреля, полицией Великобритании.

“Я проснулась больше недели назад и рада сообщить, что у меня прибывает сил с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю“, - говорится в заявлении Скрипаль.

Она также поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе с отцом после отравления, а также сотрудников окружной больницы за их профессионализм. При этом о состоянии своего отца Скрипаль не вспомнила.

Ранее 5 апреля российские СМИ опубликовали запись телефонного разговора Юлии Скрипаль со своей двоюродной сестрой Викторией.

Напомним, 4 марта в Солсбери обнаружили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлия с признаками сильного отравления. Великобритания утверждает, что Скрипаля отравили токсином российского производства под названием Новичок. Россия категорически отрицает эти обвинения. Из-за принципиальной позиции РФ и Запада Великобритания и еще 27 стран выслали российских дипломатов, а Россия в ответ выслала дипломатов этих стран.