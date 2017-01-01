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ООН: За год от терактов погибли 25 тысяч человек

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Террористические акты произошли в более чем в ста странах мира. Совокупный экономический ущерб от действий террорстов составил 90 млрд долларов.
Последствия взрыва в ливийском Бенгази, в результате которого погибли более 30 человек
Последствия взрыва в ливийском Бенгази, в результате которого погибли более 30 человек

В прошлом году в мире было совершено 11 тысяч террористических актов, в них погибли 25 тысяч человек. Об этом сказал заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков, сообщает Интерфакс в четверг, 5 апреля.

"В 2017 году было совершено 11 тысяч терактов в более чем в ста странах. В результате погибли 25 тысяч человек, было ранено 33 тысяч человек", – рассказал Воронков на пресс-конференции.

По его словам, совокупный экономический ущерб от этих терактов составил $90 млрд.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за усиление антитеррористических мер в стране, особенно на границах. Такое заявление он сделал после недавнего захвата заложников во Франции, во время которого три человека погибли и 16 были ранены.

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Теги: теракт, ООН, жертвы, ущерб, теракты, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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