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В Стамбуле загорелась больница

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Сильный пожар вспыхнул в недостроенном корпусе больницы в стамбульском районе Таксим. Движение на нескольких центральных улицах города перекрыто.
В центре Стамбула горит больница
В центре Стамбула горит больница
DHA

В исследовательско-образовательной больнице Таксим в Стамбуле вспыхнул сильный пожар, из здания эвакуировали пациентов и посетителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал NTV.

Огонь охватил несколько этажей больницы. Здания в непосредственной близости от пожара также были эвакуированы.

Предварительно установлено, что пострадавших при пожаре нет. На месте работают пожарные, огонь взят под контроль.

Местные СМИ сообщили, что пожар начался на крыше больницы и быстро распространился по внешней облицовке здания.

Накануне пожар вспыхнул в московском торговом центре Персей для детей. В результате погиб один человек, еще шесть получили травмы.

 

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Теги: Турция, Больница, пожар, Стамбул
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Источник: korrespondent.net

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