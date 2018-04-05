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В Финляндии мужчина родил ребенка

Комментариев: 2
Роды должны были состояться в первой половине марта, однако ребенок появился на свет на несколько недель позже. Вес новорожденного - почти 4 килограмма, рост - 53 сантиметра.
В Финляндии мужчина родил ребенка
AOP

В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил отец. По информации информагентства L"annen Media, роды должны были состояться в первой половине марта, однако ребенок появился на свет на несколько недель позже, пишет Yle.

Молодой отец при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру изменения пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности мужчины.

Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попытаться завести ребенка вместе со своим партнером. По словам отца, беременность прошла без проблем.

"Вес новорожденного - почти 4 килограмма, рост - 53 сантиметра. Несколько последних недель были сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Однако роды прошли хорошо", - рассказал мужчина.

Родители рассказали, что столкнулись с бюрократическими преградами в больнице и в предродовой консультации. Медицинские электронные системы не хотели признавать ситуацию, при которой у человека, который ждет ребенка, установленный социальный идентификационный номер мужчины.

Ранее в США трансгендер по имени Кэйси Салливан стал первым человеком, который родил будучи женщиной, а после решился на роды еще раз, но уже сменив пол на мужской.

 

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Теги: Финляндия, мужчины, роды, мужчина, трансгендер, беременность и роды
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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providets333    05.04.2018, 20:59
Оценка:  0
providets333
Пипець!
Sonmor    05.04.2018, 20:39
Оценка:  0
Sonmor
ОНО - не мужчина.
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