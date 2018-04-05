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Скрипаль отказалась от помощи посольства РФ

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Вышедшая из комы дочь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля впервые сделала заявление для прессы - она поблагодарила сотрудников больницы и попросила уважать ее право на частную жизнь.
Юлия и Сергей Скрипали
Юлия и Сергей Скрипали
dw.de

Вышедшая из комы дочь экс-двойного агента Сергея Скрипаля Юлия отказалась от предложенной помощи со стороны посольства Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает Reuters.

Указывается, что Юлии Скрипаль была предложена консульская помощь России, но она отказалась ею воспользоваться.

"Мы передали Скрипаль предложение посольства России в консульской помощи. Скрипаль теперь может выбрать, когда следует принять это предложение, но сегодня она этого не сделала", - сказали в МИД Британии.

Отметим, Британские спецслужбы полагают, что смогли вычислить место производства нервно-паралитического вещества Новичок, которым, по версии Лондона, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

 

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Теги: Россия, посольство, отравление, посольство РФ, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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providets333    05.04.2018, 21:02
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