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Спецслужбы вывезли в Турцию 80 сторонников Гюлена

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В Анкаре утверждают, что после путча турецкая разведка провела операции в 18 странах и доставила в Турцию 80 "гюленистов". Причем все это было сделано легально.
Спецслужбы вывезли в Турцию 80 сторонников Гюлена
dw.de

С момента неудавшегося путча 2016 года турецкая разведслужба MIT провела операции по борьбе со сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в 18 странах. 80 сторонников были задержаны и вывезены в Турцию. Об этом в четверг, 5 апреля, заявил официальный представитель турецкого правительства Бекир Боздаг.

При этом, по словам Боздага, борьба со сторонниками Гюлена за рубежом нанесла "сокрушительный удар" движению проповедника, которого турецкие власти обвиняют в организации путча.

Представитель Анкары не раскрыл детали этих операций, отметив только, что они были "легальны".

В качестве примера успешных действий разведки Боздаг упомянул Косово, где высылка шести сторонников Гюлена в Турцию вызвала скандал и отставку министра внутренних дел, одобрившего эту операцию.

"Операция в Косово стала большим успехом. MIT продолжит действовать подобным образом", - заметил представитель кабмина.

Ранее, 2 апреля, власти Турции выдали ордеры на арест восьми членов движения FETO, включая Гюлена, по делу об убийстве в 2016 году российского посла Андрея Карлова

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Турция, арест, задержание, Военный переворот в Турции, Фетуллах Гюлен
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Источник: korrespondent.net

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