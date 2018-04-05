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В Швеции подожгли посольство Португалии: 14 пострадавших

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Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Сильва назвал пожар "изолированным актом", который совершил посетитель, и не связан с терроризмом.
Дым из окон посольства Португалии в Швеции
Дым из окон посольства Португалии в Швеции
Fredrik Sandberg / TT

В центре Стокгольма неизвестный мужчина устроил поджог в посольстве Португалии в Швеции. В результате инцидента пострадали 14 человек, сообщает The Local в четверг, 5 апреля.

"Четырнадцать человек получили незначительные повреждения в результате пожара в здании в центре Стокгольма, где расположены посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Сильва сообщил, что пожар был "изолированным актом", который совершил посетитель посольства, и не связан с терроризмом.

По его словам, в посольство пришел 50-летний мужчина, который бессвязно говорил на испанском и английском языках о неких проблемах торговли людьми в Португалии.

"Он требовал поговорить с лицом, ответственным за консульский сектор посольства, но до начала разговора он устроил пожар и сбежал", – сказал министр.

Мужчина скрылся с места преступления, однако позже полиции удалось задержать его.

Ранее возле посольства США в Черногории взорвались две гранаты. В инциденте участвовали два человека, один из которых погиб при взрыве.

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Теги: Швеция, мужчина, Португалия, посольство, поджог, Стокгольм, пострадавшие, поджег
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Источник: korrespondent.net

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