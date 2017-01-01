Во Франции разбился вертолет, есть жертвы
Вертолет упал в двух километрах от аэродрома Артиг-де-Люссак. По предварительным данным, во время полета возникли технические проблемы с двигателем.
В департаменте Жиронда на юге Франции разбился вертолет. Об этом сообщает BFMTV в четверг, 5 апреля.
Вертолет упал в виноградники около 10:00 по местному времени в двух километрах от аэродрома Артиг-де-Люссак. Два человека, которые были на борту, погибли на месте до прибытия жандармов и пожарных.
Отмечается, что летчик был опытным и неоднократно летал в этом районе.
По предварительным данным, во время полета на борту вертолета возникли технические проблемы с двигателем. Полиция начала расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в американском штате Невада разбился истребитель F-16 во время тренировочного полета. Пилот погиб.
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