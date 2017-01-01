Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля

Великобритания в Совбезе ООН пообещала поделиться результатами доклада Организации по запрещению химического оружия, который касается отравления в Солсбери.

Британская сторона будет готова поделиться результатами анализа проб по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, проводимого ОЗХО. Об этом в четверг, 5 апреля, заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета безопасности, сообщает Интерфакс.

"Вопреки тому, что говорит Россия, Великобритания будет готова поделиться результатами анализа", - отметила она.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна получить результаты анализов в начале следующей недели, после чего составит доклад и передаст его Лондону.

Пирс также прокомментировала заявление лаборатории Портон-Даун, которая не смогла установить страну происхождения вещества, отравившего Скрипалей.

По ее словам, "в британской системе только суд может окончательно определить виновность. Использование выражения "с высокой вероятностью - это отражение нашего судебного процесса".

Постпред подчеркнула, что не нужно считать, будто использование этого выражения "каким-либо образом бросает тень сомнения на вероятность того, что Россия ответственна" за инцидент в Солсбери.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Юлия Скрипаль недавно пришла в сознание, ее отец до сих пор находится в коме.



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