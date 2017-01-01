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Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля

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Великобритания в Совбезе ООН пообещала поделиться результатами доклада Организации по запрещению химического оружия, который касается отравления в Солсбери.
Специалисты ОЗХО на месте отравления российского шпиона Сергея Скрипаля
Специалисты ОЗХО на месте отравления российского шпиона Сергея Скрипаля
Getty Images

Британская сторона будет готова поделиться результатами анализа проб по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, проводимого ОЗХО. Об этом в четверг, 5 апреля, заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета безопасности, сообщает Интерфакс.

"Вопреки тому, что говорит Россия, Великобритания будет готова поделиться результатами анализа", - отметила она.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна получить результаты анализов в начале следующей недели, после чего составит доклад и передаст его Лондону.

Пирс также прокомментировала заявление лаборатории Портон-Даун, которая не смогла установить страну происхождения вещества, отравившего Скрипалей.

По ее словам, "в британской системе только суд может окончательно определить виновность. Использование выражения "с высокой вероятностью - это отражение нашего судебного процесса".

Постпред подчеркнула, что не нужно считать, будто использование этого выражения "каким-либо образом бросает тень сомнения на вероятность того, что Россия ответственна" за инцидент в Солсбери.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Юлия Скрипаль недавно пришла в сознание, ее отец до сих пор находится в коме.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Теги: Россия, Британия, отравление, Великобритания, совет безопасности оон, совбез, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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