Россия в ООН: Британия доиграется по делу Скрипаля
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Великобритании "заигрались и доиграются" с обвинениями по делу Скрипаля. Об этом он сказал выступая на заседании Совета безопасности ООН в четверг, 5 апреля, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что РФ будет добиваться от Британии полноценного сотрудничества по делу Скрипалей и ответа на все вопросы.
"А если вы откажитесь, мы расценим это как попытку сокрытия истины. Все происходящее убеждает нас в том, что было ясно с самого начала - это скоординированная, хорошо заранее подготовленная кампания", - сказал российский представитель в ООН.
Также Небензя заявил, что Россия подготовила проект заявления Совбеза ООН по инциденту в Солсбери, который станет проверкой для Британии и ее союзников.
"Нами подготовлен проект заявления Совета безопасности для прессы. Он очень простой. Это лакмусовая бумажка проверки Великобритании и ее союзников на искренность. Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры", - сказал постпред РФ.
Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Юлия Скрипаль недавно пришла в сознание, ее отец до сих пор находится в коме.
Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.
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