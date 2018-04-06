Россия в ООН: Британия доиграется по делу Скрипаля

РФ намерена добиваться полноценного сотрудничества с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери а также "проверит Лондон на искренность".

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Великобритании "заигрались и доиграются" с обвинениями по делу Скрипаля. Об этом он сказал выступая на заседании Совета безопасности ООН в четверг, 5 апреля, передает РИА Новости.

"Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, а совсем другое - переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы", - отметил Небензя.

Он подчеркнул, что РФ будет добиваться от Британии полноценного сотрудничества по делу Скрипалей и ответа на все вопросы.

"А если вы откажитесь, мы расценим это как попытку сокрытия истины. Все происходящее убеждает нас в том, что было ясно с самого начала - это скоординированная, хорошо заранее подготовленная кампания", - сказал российский представитель в ООН.

Также Небензя заявил, что Россия подготовила проект заявления Совбеза ООН по инциденту в Солсбери, который станет проверкой для Британии и ее союзников.

"Нами подготовлен проект заявления Совета безопасности для прессы. Он очень простой. Это лакмусовая бумажка проверки Великобритании и ее союзников на искренность. Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры", - сказал постпред РФ.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Юлия Скрипаль недавно пришла в сознание, ее отец до сих пор находится в коме.



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