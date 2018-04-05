США введут меры против российских олигархов на этой неделе - СМИ

Санкции будут введены за вмешательство в выборы 2016 года. Возможное число попадающих под их действие бизнесменов составляет до десяти человек.

Санкции США могут быть введены в отношении от шести до десяти крупных российских бизнесменов, близких к руководству страны, пишет Вloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации собеседника издания, Вашингтон планирует ввести санкции против шести-десяти так называемых российских олигархов, хотя решение об их точном числе еще не принято.

Напомним, 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели - всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом О противодействии противникам Америки через санкции. После публикации списка Минфин США несколько раз заявлял, что санкции готовятся и будут введены в скором времени.

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