Трамп намерен увеличить пошлины на импорт из Китая

Американский лидер поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации проработать повышение пошлин на товары из Китая до 100 миллиардов долларов, сообщает The Hill.

"В свете несправедливой реакции Китая я поручил торговому представительству США рассмотреть вопрос о введении дополнительных пошлин в размере 100 миллиардов долларов, и определить товары, на которые они будут распространяться", - заявил Трамп .

Таким образом, Белый дом собирается вдвое увеличить объем китайского импорта, облагаемый по 25% ставке.

Ранее в США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены дополнительные пошлины.

Китай, не дожидаясь окончательного решения США, со 2 апреля ввел пошлины на ряд товаров американского экспорта суммарной стоимостью три миллиарда долларов и пожаловался на действия Вашингтона в ВТО.

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