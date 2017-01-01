Британия в ООН сравнила Россию с Мориарти

Лондон не сомневается в причастности Москвы к применению химического оружия в Солсбери и считает, что ее нельзя допускать к расследованию инцидента.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила на заседании Совбеза ООН, что Лондон считает "весьма вероятной" ответственность России за отравление Сергея Скрипаля в британском Солсбери, поэтому ее нельзя допускать к расследованию.

"Разрешить российским ученым участвовать в расследовании, когда они (российские власти - ред.) являются наиболее вероятными виновниками преступления в Солсбери, это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти", - отметила Пирс.

Напомним, ранее постпред объяснила, что в британской системе только суд может окончательно определить виновность, поэтому Лондон использует формулировку "с высокой вероятностью" для обвинений РФ.

При этом сомнений в причастности Москвы к инциденту в Солсбери у Британии нет.

В свою очередь Россия заявила, что будет добиваться от Британии полноценного сотрудничества по делу Скрипалей и ответа на все вопросы.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Юлия Скрипаль недавно пришла в сознание, ее отец до сих пор находится в коме.



Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet