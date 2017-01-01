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Британия в ООН сравнила Россию с Мориарти

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Лондон не сомневается в причастности Москвы к применению химического оружия в Солсбери и считает, что ее нельзя допускать к расследованию инцидента.
Флаг Великобритании
Флаг Великобритании
Reuters (архивное фото)

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила на заседании Совбеза ООН, что Лондон считает "весьма вероятной" ответственность России за отравление Сергея Скрипаля в британском Солсбери, поэтому ее нельзя допускать к расследованию.

"Разрешить российским ученым участвовать в расследовании, когда они (российские власти - ред.) являются наиболее вероятными виновниками преступления в Солсбери, это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти", - отметила Пирс.

Напомним, ранее постпред объяснила, что в британской системе только суд может окончательно определить виновность, поэтому Лондон использует формулировку "с высокой вероятностью" для обвинений РФ.

При этом сомнений в причастности Москвы к инциденту в Солсбери у Британии нет.

В свою очередь Россия заявила, что будет добиваться от Британии полноценного сотрудничества по делу Скрипалей и ответа на все вопросы.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Юлия Скрипаль недавно пришла в сознание, ее отец до сих пор находится в коме.

Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.

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Теги: Британия, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: Укринформ

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