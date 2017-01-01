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В США произошло землетрясение

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Магнитуда землетрясения достигала 5,3 баллов, а эпицентр находился на глубине почти 10 км. О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.
У побережья Калифорнии зафиксировали подземные толчки
У побережья Калифорнии зафиксировали подземные толчки

У побережья американского штата Калифорния (США) поздно вечером в четверг, 5 апреля, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Геологическая службы США (USGS).

Эпицентр находился в 29 километрах на юго-восток от острова Санта-Круз на глубине 9,9 километров.

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 19:29 по времени UTC (22:29 по Киеву).

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

В январе этого года в Калифорнийском заливе также произошло сильное землетрясение. В тот же дент землетрясение магнитудой 5,7 произошло у западного побережья Камчатки.

 

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Теги: США, Калифорния, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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