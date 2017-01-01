Православные христиане отмечают Страстную пятницу

Последнюю пятницу перед Пасхой православные христиане называют Великой или Страстной. Страстная пятница 2018 выпала на 6 апреля: традиции, приметы и подготовка к Пасхе в Великую пятницу.

Последнюю пятницу Великого поста в христианстве принято называть Страстной. Это последняя пятница перед Светлым Воскресением Христовым. Пасха 2018 года выпала на 8 апреля. Соответственно Страстная пятница отмечается 6 апреля.

В католической традиции Страстная пятница уже прошла так, как католики отмечают пасху на неделю раньше. Католическая Великая пятница выпала на 30 марта, а Пасха на 1 апреля.

Страстная пятница в Евангелии

В Евангелие говориться о том, что именно в пятницу, после того, как Христа предал Иуда, Христос предстал перед судом. Исполнить судейский долг выпало прокуратору Иудеи Понтию Пилату.

Христа обвинили в организации бунта и подстрекательстве. Хотя прокуратор был не согласен с решением обречь пророка на смерть, он все же это сделал.

Христа вместе с тремя преступниками Дисмасом, Гестасом и Вараввой засудили к смерти на кресте. Также в Библии говорится о том, что в честь предстоящего иудейского праздника Песах одного из осужденных предстояло помиловать. Пилат вынужден был поддаться давлению общества и не смог освободить Христа, отпустив Варавву.

Страсти Христовы в Страстную пятницу (фото: gorod.lv)

Из-за страстей Христовых, которые пророк пережил в ту пятницу, и пошло название Страстная пятница.

Стоить отметить, что часть пути крест для Христа нес некий Симон Киринеянин. В Евангелии от Матфея говориться: «Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его» (Мф. 27:32);

Христос воскрес на третий день после распятия. В этот день христиане и празднуют Пасху.

Что можно и что нельзя делать в Страстную пятницу

Последняя пятница Великого поста – это фактически его кульминация. Все действия в этот день должны быть направлены на духовное усовершенствование, покаяние и нужды души.

Негативно в православье относятся ко всем проявлениям шумного веселья, празднований, пиршеств. Следовательно, в Страстную пятницу лучше воздержаться от плотских утех: песен, танцев, шопинга, «посиделок» с друзьями, походов бары, кинотеатры и т.д.

Как провести Страстную пятницу (фото: stil.kurir.rs)

По церковным канонам в Великую пятницу следует полностью воздержаться от пищи. Но стоит отметить, что это запрет для церковнослужителей, монахов и ревностных прихожан. В Страстную пятницу, по возможности, стоит ограничиться скромной пищей без масла.

Верующим советуют посвятить пятницу молитве, покаянию и помощи другим. Также стоит посетить утреннюю и вечернюю службы в церкви.

Приметы на Страстную пятницу

Несмотря на то, что церковь дает конкретные советы и напутствия в проведении Великого поста и Страстной пятницы, это день также оброс суевериями и приметами.

Так, в Страстную пятницу советуют не пользоваться острыми предметами, даже ножом. Не стоит работать с инструментами, например, лопатами, вилами, пилами, граблями, ножницами и т.д. Советуют также воздержаться от парикмахерских дел и косметических процедур.

Веселится не стоит в Страстную пятницу потому, что весь последующих год сулит слезы.

Церковь призывает оставить все мирские бытовые дела и посвятить день Богу и своей душе. Но в народе осталось поверье, что хлеб, приготовленный в этот день, станет оберегом и получит целебные свойства.

Хлеб-оберег в Страстную пятницу (фото: chkl-znamya.ru)

Также целительные свойства приписывают свече, которая используется во время сужения в церкви в Великую пятницу. Считается, что такая свечка принесет удачу и достаток в дом и будет его оберегать.

Считалось что:

Петрушка, посеянная в Великую пятницу, даст двойной урожай.

Освященные в церкви кольца будут защищать от болезней.

В этот день стоит отлучать ребенка от груди для лучшего здоровья и счастье в будущем.

Чистое и звездное небо в Великую пятницу предвещает хороший урожай пшеницы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet