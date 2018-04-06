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Дело Скрипаля: СМИ назвали место производства яда

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Лаборатория в Шиханы, по данным спецслужб, в течение последнего десятилетия использовалась для проверки того, сможет ли газ Новичок использоваться для убийств за рубежом.
Британские спецслужбы изучили происхождение яда Новичок
Британские спецслужбы изучили происхождение яда Новичок
EPA/UPG

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Предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, британские спецслужбы считают химическую лабораторию в Саратовской области. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщила газета Times.

Как отмечает издание, речь идет о научно-исследовательском институте в городе Шиханы.

Эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против России.

Издание сообщает, что лаборатория в Шиханы в течение последнего десятилетия использовалась для проверки того, сможет ли газ Новичок использоваться для убийств за рубежом.

Бывший командир полка химзащиты Хэмиш де Бреттон Гордон заявил изданию, что видел доклад и считает его убедительным.

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Ранее сообщалось, что Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля. ОЗХО, тем временем, готовит результаты экспертизы.

5 марта Юлия Скрипаль сделала первое заявление после отравления. Она рассказала о своем самочувствии и поблагодарила врачей.

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Теги: Россия, Великобритания, химическое оружие, агрессия России, Сергей Скрипаль, яд Новичок
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Комментариев (1)
Letohradek    06.04.2018, 09:31
Оценка:  +1
Letohradek
Пора рашистов принуждать к миру ...
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