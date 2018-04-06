В Польше хотят сократить зарплаты чиновникам и политикам

После громкого скандала, когда стало известно, что экс-премьер-министр Шидло выплатила себе и правительству огромные премии, польский политикум решил реабилитироваться в глазах общества.

Правящая партия Польши Право и Справедливость (PiS) намерена принять закон о снижении зарплат депутатам, сенаторам чиновникам и руководителям госкомпаний. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 5 апреля, в Варшаве заявил лидер партии Ярослав Качиньский, сообщает Укринформ.

Отмечается, что финансовые ограничения коснутся депутатов Сейма и сенаторов, также будут введены лимиты на зарплаты для чиновников местного уровня и руководителей государственных компаний. Кроме того, чиновники, которые получили значительные премии в конце прошлого года, должны будут направить эти средства на благотворительные цели.

"Во-первых, конституционные министры и заместители министров, которые являются политиками, решили, что передадут свои премии до середины мая на благотворительные цели в Каритас. Но этого мало: политический комитет (партии - ред.) по моей просьбе, решил сегодня, что в парламент будет внесен законопроект о снижении на 20% зарплат депутатов", - заявил Качиньский.

Он подчеркнул, что будут также введены новые лимиты на ограничение зарплат руководителей местной администрации: войтов, бурмистров, мэров, маршалков, старост, их заместителей, и отменены все дополнительные выплаты, кроме зарплат, для руководства государственных компаний.

"Коротко говоря: теперь будет гораздо, гораздо скромнее, чем было до этого",- подчеркнул лидер PiS.

Он добавил: если кто-то из политиков его партии не захочет голосовать за эти законы, то такой человек "теряет шансы на место в избирательном списке, теряет шанс на дальнейшее участие в политике".

"Общество ожидает скромности, а потому скромность будет введена", - подчеркнул Качиньский.

Решение PiS связано со скандалом, который разгорелся в польском публичном пространстве после обнародования несколько недель назад информации о том, что экс-глава польского правительства Беата Шидло выплатила в конце прошлого года значительные премии себе, министрам своего правительства и заместителям министров - от 65 тыс. до 82 тыс. злотых (19-24 тыс. долл.). После этого Шидло заявила, что члены ее правительства заслужили эти премии за тяжелый труд. Последние соцопросы показали, что рейтинг PiS обвалился более чем на 10%, чего не было с прихода этой партии к власти в конце 2015 года. По оценкам экспертов, одной из основных причин этого падения является именно получение политиками значительных премий и обоснования, что они их заслужили.

Как сообщалось, Качиньского поймали на заседании Сейма за чтением книги о котах.

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