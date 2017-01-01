В Краснодаре гастарбайтеры устроили массовую драку

В ход пошла арматура, кирпичи и строительные каски.

Что послужило причиной конфликта неизвестно скриншот из видео

В российском Краснодаре около 20 гастарбайтеров устроили массовую драку на строительной площадке.

Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

На опубликованном видео видно, как во время драки рабочие используют арматуру, кидают кирпичи и строительные каски. Что послужило причиной конфликта неизвестно.

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Отмечается, что в полицию или за медицинской помощью никто из участников не обращался, однако правоохранители, узнав об инциденте, сами приехали на стройку.

При проверке, документы у гастарбайтеров оказались в порядке. Рабочие отказались рассказывать о причинах драки и выдавать зачинщиков.

Напомним, 4 апреля в Киеве на Отрадном произошла массовая драка между арабами и кавказцами, которая закончилась для одного из участников непроникающим ножевым ранением.