Китай призывает наказать виновников химатаки в Солсбери

Тот, кто причастен к применению химического оружия в британском Солсбери должен быть привлечен к ответственности, заявили в Китае.

На заседании СБ ООН в четверг, 5 апреля, постоянный представитель Китая Ма Чжаосюй призвал привлечь к ответственности всех причастных к химатаке в английском Солсбери, сообщает Укринформ.

Он отметил, что Китай выступает против любого применения химического оружия в мире, независимо от обстоятельств.

"Китай решительно выступает против использования химического оружия любой страной, организацией или кем-нибудь при любых обстоятельствах. Любая сторона, любой, кто причастен к применению химического оружия (в британском городе Солсбери – ред.), должен быть привлечен к ответственности", - заявил глава делегации КНР при ООН.

При этом представитель Китая подчеркнул, что все вопросы должны рассматриваться в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия и в рамках полномочий ОЗХО.

Он подчеркнул, что КНР "внимательно следит" за расследованием дела об отравлении Скрипалей химическим веществом в Великобритании.

"То, что сейчас необходимо сделать – найти истину, провести комплексное, беспристрастное и объективное расследование и на основе доказательств сделать выводы", - подчеркнул постоянный представитель Китая при ООН.

Напомним, в четверг в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке состоялось заседание по требованию делегации России, связанное с применением боевого химического вещества на территории Великобритании. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Великобритании "заигрались и доиграются" с обвинениями по делу Скрипаля.

В свою очередь Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила на заседании Совбеза ООН, что Лондон считает "весьма вероятной" ответственность России за отравление Сергея Скрипаля в британском Солсбери, поэтому ее нельзя допускать к расследованию. При этом она сравнила Россию с Мориарти.