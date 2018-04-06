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Появилось видео, как трое мужчин спасли провалившегося под лед пса

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Спасательная операция прошла успешно.
Мужчины осторожно подползли по льду
Мужчины осторожно подползли по льду
скриншот из видео

В российском городе Хабаровск собака провалилась под лед. Трое мужчина бросились ей на помощь. Соблюдая технику безопасности, им удалось благополучно достать животное.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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“Начнем это утро с чего-то действительно важного и хорошего. Жители Хабаровска втроём спасают провалившегося под лёд пса“, - говорится в комментарии к видео.

Спасение собаки в Хабаровске
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Напомним. в 2016 году в российском городе Кострома босый мужчина спас собаку из ледяного пруда.

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Теги: животные, собака, спасение, лед
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