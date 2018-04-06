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В ЕС ввели новые требования безопасности к авто

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С апреля стала обязательной система eCall, которая при ДТП автоматически передает аварийным службам координаты авто.
Новые требования вступили в силу весной 2018
Новые требования вступили в силу весной 2018

Все новые автомобили в Европе теперь должны иметь систему автоматического вызова служб спасения при ДТП, которая называется eCall. Ее цель - обеспечить максимально быстрое оказание помощи пострадавшим, сообщает autonews.ua.

Соответствующий закон вступил в силу в ЕС 31 марта 2018 года.

Система eCall при серьезной аварии автоматически передает аварийным службам месторасположение автомобиля, направление его движения, время, когда случилось дорожное происшествие. Система работает полностью автономно, даже если водитель находится без сознания. Но eCall также можно активировать и вручную, нажав соответствующую кнопку.

 “eCall позволяет спасателям и врачам быстрей попасть на место ДТП. Благодаря этому будет сохранено много жизней. Это очень нужное нововведение. Но это только начало повышения безопасности дорожного движения. Автопроизводителям нужно внедрять современные активные системы безопасности“, - сказал Эрик Джоннарт, глава Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

ACEA сейчас также выступает за то, чтобы в Европе все новые автомобили уже в базовой комплектации имели систему автономного экстренного торможения (AEB). Пока же, по данным Thatcham Research, только 30% новых автомобилей, продаваемых на европейском рынке, оснащаются такой системой.

 

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Теги: автомобили, ЕС, безопасность, авто
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