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Высланные из-за дела Скрипаля дипломаты РФ покинули Канаду

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Объявлены Канадой персонами нон грата российские дипломаты, в соответствии с требованием канадской стороны, выехали из страны, заявил представитель посольства РФ в Оттаве.
Оттава выдворила четырех российских дипломатов
Оттава выдворила четырех российских дипломатов

Канаду покинули четыре российских дипломата, которых Оттава решила выдворить из-за обвинений России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом заявил представитель посольства РФ в Оттаве, передает РБК.

"В соответствии с требованием канадской стороны, объявленные Канадой персонами нон грата дипломаты выехали из страны", - сказал сотрудник дипмиссии.

Ранее четыре российских дипломата покинули Германию из-за дела Скрипаля.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери.

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Теги: Канада, Дипломатия, дипломат, отравление, дипломатические отношения, Оттава, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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